ВТБ предоставит ВФСО «Динамо» спонсорский вклад на 10,62 млрд рублей. Вклад предоставляется на три года, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

В рамках договора о спонсорстве «Динамо» обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд «Динамо» и хоккейных команд общества в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

ВФСО «Динамо» в конце декабря приняло решение купить у банка 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.