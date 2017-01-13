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    ВТБ предоставит ВФСО «Динамо» спонсорский вклад на 10,62 млрд рублей

    Теги Премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва ВТБ КХЛ МХЛ ВХЛ Динамо

    ВТБ предоставит ВФСО «Динамо» спонсорский вклад на 10,62 млрд рублей. Вклад предоставляется на три года, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

    В рамках договора о спонсорстве «Динамо» обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд «Динамо» и хоккейных команд общества в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

    ВФСО «Динамо» в конце декабря приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.

     

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