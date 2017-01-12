1000-е очко Овечкина в НХЛ, серебро в биатлонной эстафете, 100-й гол Суареса за «Барсу» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Мужская сборная России стала второй в биатлонной эстафете в Рупольдинге. Шли первыми, но Бабиков на последнем этапе пропустил вперед Свенсена.

2. Линус Умарк объявил бойкот российским СМИ после слов об «уничтоженном празднике». Говорит, что его не так поняли.

3. Луис Суарес забил 100-й гол за «Барселону». А кажется – только вчера перешел.

4. СКА обыграл «Авангард», «Магнитка» уступила «Сочи» и другие результаты игрового дня КХЛ.

5. «Саутгемптон» выиграл у «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

6. ЦСКА расторг контракт с Александром Цауней. В нынешнем сезоне латвийский хав так и не сыграл.

7. Овечкин набрал 1000-е и 1001-е очки в НХЛ, Малкин забросил очередную шайбу. Другие результаты дня – здесь.

8. Федор Смолов в Турцию не поедет: «Краснодар» отказался отпускать форвард в «Бешикташ».

9. В НБА «Оклахома» победила «Мемфис», «Портленд» принимает «Кливленд». Остальные результаты – здесь.

10. «Манчестер Сити» обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Детали не сообщаются, но, вероятно, речь о Самире Насри, выступающем в аренде в «Севилье».

11. Московское «Динамо» намерено расстаться с игроками с большими зарплатами. Надо экономить.

12. Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ. Вторым, согласно расчетам, станет «Тоттенхэм», третьим – «Ливерпуль», а «Арсенал» не войдет в четверку.

Цитата дня. «Когда Месси выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял. Его в этот раз не было». Криштиану Роналду недоволен явкой на церемонию ФИФА.