НБА. Регулярный чемпионат. «Филадельфия» одолела «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» победил «Мемфис» и другие матчи
В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» победил «Мемфис», «Филадельфия» с минимальной разницей одолела «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Макконнелл (8 + 7 передач), Стаускас (5) – старт; Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12), Луваву-Кабарро (5), Шарич (3), Родригес (2).
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (24 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Оладипо (16), Адамс (12 + 8 подборов), Роберсон (8 + 8 подборов), Сабонис (0) – старт; Кантер (19 + 13 подборов), Грант (10), Абринес (6), Ловернь (6), Пэйн (2), Коллисон (0).
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Уиггинс (28), Таунс (23 + 18 подборов + 6 потерь), Раш (12), Рубио (10 + 17 передач), Дженг (10) – старт; Мухаммад (20 + 7 подборов), Бьелица (8 + 7 подборов), Данн (6), Олдрич (2).
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (38), Краудер (20), Хорфорд (16 + 9 подборов), Смарт (9), Мики (4) – старт; Розир (11), Жеребко (8), Олиник (6), Грин (5).
- Вашингтон
- Бил (35), Портер (20), М-ф Моррис (14 + 9 подборов), Гортат (10 + 9 подборов), Уолл (9 + 7 подборов + 10 передач) – старт; Смит (13), Макклеллан (5), Берк (2), Убре (0).
- Дата проведения
- 12 января, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Редик (22), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джордан (10 + 20 подборов), Риверс (9), Мба а Муте (8) – старт; Спейтс (13), Кроуфорд (9 + 5 потерь), Фелтон (8), Джонсон (5), Басс (3).
- Дата проведения
- 12 января, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
- Макколлум (27 + 4 блок-шота), Лиллард (14), Харклесс (13), Амину (11 + 12 подборов), Пламли (4) – старт; Крэбб (24), Дэвис (4), Тернер (2 + 8 подборов + 11 передач), Вонле (2), Лэйман (1), Напьер (0), Коннотон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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