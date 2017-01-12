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    НБА. Регулярный чемпионат. «Филадельфия» одолела «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» победил «Мемфис» и другие матчи

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    В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» победил «Мемфис», «Филадельфия» с минимальной разницей одолела «Нью-Йорк».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Нью-Йорк 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Макконнелл (8 + 7 передач), Стаускас (5) – старт; Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12), Луваву-Кабарро (5), Шарич (3), Родригес (2).
    Нью-Йорк
    Энтони (28), Роуз (25), Ли (7), Порзингис (7), Ноа (7) – старт; О’Куинн (10 + 15 подборов), Дженнингс (9), Холидэй (4), Кузминскас (0), Томас (0), Эрнангомес (0).

     

    Оклахома-Сити – Мемфис 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (24 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Оладипо (16), Адамс (12 + 8 подборов), Роберсон (8 + 8 подборов), Сабонис (0) – старт; Кантер (19 + 13 подборов), Грант (10), Абринес (6), Ловернь (6), Пэйн (2), Коллисон (0).
    Мемфис
    Конли (22 + 6 передач), Парсонс (14), Марк Газоль (9 + 7 подборов + 7 передач), Грин (4 + 10 подборов), Аллен (2) – старт; Рэндолф (14 + 9 подборов), Картер (11), Эннис (10), Харрисон (6), Дэниелс (3).

     

    Миннесота – Хьюстон 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Уиггинс (28), Таунс (23 + 18 подборов + 6 потерь), Раш (12), Рубио (10 + 17 передач), Дженг (10) – старт; Мухаммад (20 + 7 подборов), Бьелица (8 + 7 подборов), Данн (6), Олдрич (2).
    Хьюстон
    Харден (33 + 12 передач + 6 потерь), Андерсон (18 + 7 подборов), Ариза (16), Харрелл (9), Беверли (0) – старт; Брюэр (9), Нене (9), Деккер (8), Браун (3), Эннис (0), Макдэниэлс (0), Онуаку (0).

     

    Бостон – Вашингтон 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (38), Краудер (20), Хорфорд (16 + 9 подборов), Смарт (9), Мики (4) – старт; Розир (11), Жеребко (8), Олиник (6), Грин (5).
    Вашингтон
    Бил (35), Портер (20), М-ф Моррис (14 + 9 подборов), Гортат (10 + 9 подборов), Уолл (9 + 7 подборов + 10 передач) – старт; Смит (13), Макклеллан (5), Берк (2), Убре (0).

     

    Клипперс – Орландо 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)
    Дата проведения
    12 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Редик (22), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джордан (10 + 20 подборов), Риверс (9), Мба а Муте (8) – старт; Спейтс (13), Кроуфорд (9 + 5 потерь), Фелтон (8), Джонсон (5), Басс (3).
    Орландо
    Гордон (28), Вучевич (16 + 12 подборов), Грин (10), Фурнье (8), Пэйтон (6) – старт; Микс (14 + 5 перехватов), Огастин (7), Бийомбо (4), Уотсон (3), Хезонья (0).

     

    Портленд – Кливленд 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)
    Дата проведения
    12 января, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Макколлум (27 + 4 блок-шота), Лиллард (14), Харклесс (13), Амину (11 + 12 подборов), Пламли (4) – старт; Крэбб (24), Дэвис (4), Тернер (2 + 8 подборов + 11 передач), Вонле (2), Лэйман (1), Напьер (0), Коннотон (0).
    Кливленд
    Джеймс (20 + 11 подборов + 5 потерь), Лав (17 + 8 подборов), Ирвинг (11), Томпсон (9 + 10 подборов), Лиггинс (2) – старт; Шамперт (6), Макрэй (5), Джонс (5), Фрай (4), Джефферсон (3), Фелдер (2), Корвер (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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