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    НХЛ. Овечкин стал 4-м россиянином, набравшим 1000 очков в лиге

    Теги Питтсбург Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин Сергей Федоров видео НХЛ Александр Могильный

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Питтсбургом» (1:0, идет 1-й период) открыл счет.

    Это его 1000-е (545+455) очко в 880 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

    Вслед за Сергеем Федоровым (1179 очков), Александром Могильным (1032) и Алексеем Ковалевым (1029) Овечкин стал четвертым россиянином, кому покорился этот рубеж.

    Кроме того, Овечкин стал первым игроком «Вашингтона» и 84-м – в истории НХЛ, набравшим 1000 очков.

    При этом он стал 37-м игроком в истории НХЛ, покорившим этот рубеж, выступая за один клуб.

    В 41 матче текущего сезона на счету Овечкина 34 (20+14) очка.

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