Капитан «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом» (1:0, идет 1-й период) открыл счет.

Это его 1000-е (545+455) очко в 880 матчах регулярных чемпионатов .

Вслед за Сергеем Федоровым (1179 очков), Александром Могильным (1032) и Алексеем Ковалевым (1029) Овечкин стал четвертым россиянином, кому покорился этот рубеж.

Кроме того, Овечкин стал первым игроком «Вашингтона» и 84-м – в истории НХЛ, набравшим 1000 очков.

При этом он стал 37-м игроком в истории НХЛ, покорившим этот рубеж, выступая за один клуб.

В 41 матче текущего сезона на счету Овечкина 34 (20+14) очка.