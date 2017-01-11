«Динамо» намерено расстаться с игроками с большими зарплатами
Московское «Динамо» планирует расторгнуть контракты с рядом футболистов для разгрузки зарплатной ведомости.
«Клуб намерен сократить платежную ведомость. Речь в первую очередь идет о заключенных достаточно давно дорогостоящих контрактах.
Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 миллионов рублей и долг перед основными кредиторами – ВТБ и Eflen Constructions.
Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
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