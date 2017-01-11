11 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Дата проведения 11 января, 16.30

Россия (№2): Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.

Франция (№1): Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад.

Германия (№3): Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Симон Шемп.

Украина (№4): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий.

Австрия (№6): Даниэль Мезотич, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

Норвегия (№9): Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе Лунн, Эмиль Хегле Свенсен.

Швеция (№23): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.