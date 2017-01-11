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    Кубок мира. Эстафета. Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков выступят в гонке

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Симон Фуркад Даниэль Мезотич Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Доминик Ландертингер Мартен Фуркад Алексей Волков Симон Шемп Эрик Лессер Жан-Гийом Беатрикс Хенрик Л’Абе Лунн Бенедикт Долль Антон Бабиков Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фильон-Майе Матвей Елисеев Феликс Лейтнер

    11 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

    Дата проведения
    11 января, 16.30
    Онлайн гонки

    Рупольдинг, Германия. Эстафета

    Россия (№2): Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.

    Франция (№1): Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад.

    Германия (№3): Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Симон Шемп.

    Украина (№4): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий.

    Австрия (№6): Даниэль Мезотич, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

    Норвегия (№9): Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе Лунн, Эмиль Хегле Свенсен.

    Швеция (№23): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

     

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