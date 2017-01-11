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    КХЛ. «Магнитка» примет «Сочи», «Авангард» в гостях у СКА и другие матчи

    Теги Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Северсталь СКА Металлург Нк Автомобилист результаты Слован КХЛ Барыс Медвешчак Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Мг – Сочи
    Дата проведения
    11 января, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Сибирь
    Дата проведения
    11 января, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Металлург Нк
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Авангард
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Медвешчак – Барыс
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Дом Спортова»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Автомобилист
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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