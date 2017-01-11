КХЛ. «Магнитка» примет «Сочи», «Авангард» в гостях у СКА и другие матчи
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 11 января, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Дом Спортова»
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.