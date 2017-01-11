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    «Краснодар» отказался отпускать Смолова в «Бешикташ»

    Теги Боруссия Дортмунд Федор Смолов Премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар

    «Бешикташ» планировал приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Турецкий клуб делал запрос о возможном трансфере российского форварда, однако получил отказ от краснодарцев.

    При этом сообщается, что стороны могут возобновить переговоры по завершении нынешнего сезона.

    Ранее сообщалось, что на Смолова также претендует дортмундская «Боруссия».

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