«Краснодар» отказался отпускать Смолова в «Бешикташ»

«Бешикташ» планировал приобрести нападающего Федора Смолова.

Турецкий клуб делал запрос о возможном трансфере российского форварда, однако получил отказ от краснодарцев.

При этом сообщается, что стороны могут возобновить переговоры по завершении нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что на Смолова также претендует дортмундская «Боруссия».

Подходит ли Смолов «Боруссии»?

Федор Смолов: «Считаю, что мы – не говно»