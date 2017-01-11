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    Умарк объявил бойкот российским СМИ после слов об «уничтоженном празднике» на Кубке Первого канала

    Теги Салават Юлаев сборная Швеции Кубок Первого канала КХЛ Линус Умарк

    Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк не будет общаться с российскими журналистами. Форвард сказал об этом журналистам после игры с московским «Спартаком» (5:3).

    Напомним, в последний день Кубка Первого канала Умарк заявил: «Рад победе на турнире. Мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, этот турнир приурочен к 70-летию российского хоккея. Мы счастливы, что уничтожили праздник».

    Эти слова вызвали недовольство главного тренера сборной России Олега Знарка: «За такие слова надо голову отрывать. Ребята сейчас прочитают, не думаю, что ему будет сладко в чемпионате».

    Позже швед написал в твиттере: «Очень сожалею, что мой комментарий расценили как неуважение к 70-летию российского хоккея. Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с его 70-летием».

    Линус Умарк: «Турнир приурочен к юбилею российского хоккея. Мы счастливы, что уничтожили праздник»

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