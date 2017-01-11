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    Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ, «Арсеналу» – 5-е место, «МЮ» – 6-е

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм фото компьютерные игры

    Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.

    Машина SAM (Sports Analytics Machine) рассчитала результаты всех оставихся матчей АПЛ и пришла к выводу, что нынешний лидер «Челси» станет чемпионом с отрывом в 7 очков.

    Второй место, по прогнозам компьютера, займет «Тоттенхэм», который на одно очко опередит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    «Арсенал» впервые с сезона-1995/96 займет пятое место, а шестым будет «Манчестер Юнайтед».

    Фото: BBC

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