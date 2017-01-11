Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ, «Арсеналу» – 5-е место, «МЮ» – 6-е

Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.

Машина SAM (Sports Analytics Machine) рассчитала результаты всех оставихся матчей АПЛ и пришла к выводу, что нынешний лидер станет чемпионом с отрывом в 7 очков.

Второй место, по прогнозам компьютера, займет «Тоттенхэм», который на одно очко опередит и «Манчестер Сити».

«Арсенал» впервые с сезона-1995/96 займет пятое место, а шестым будет .

Фото: BBC