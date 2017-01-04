Витцель в китайском клубе, СКА снова проиграл, победа Устюгова и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Аксель Витцель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Питерцы выручат за трансфер 21 млн евро, хотя еще недавно речь шла о 7.

2. СКА впервые в сезоне потерпел 3 поражения подряд. Проигрывали Минску 0:5 и даже отыграли четыре шайбы. Еще из крутых историй в КХЛ: голкипер «Нефтехимика» Андрей Кареев отразил 61 бросок из 61 в игре с «Салаватом».

3. Сергей Устюгов выиграл скиатлон на 3-м этапе «Тур де Ски». Это его третья победа подряд.

4. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал первой звездой декабря в НХЛ, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин – второй.

5. «Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» в АПЛ. Причем к 58-й минуте команда Арсена Венгера горела 0:3.

6. Юлиан Дракслер – игрок «ПСЖ». Контракт подписан на 4,5 года, зарплата – 850 тысяч евро в месяц.

7. Россияне «Вашингтона» выдали ударный матч с «Торонто» (6:5 ОТ) – Евгений Кузнецов набрал 4 (1+3) очка, Дмитрий Орлов – 2 (1+1), а у Александра Овечкина в активе победный гол в овертайме. А вот усилий Никиты Кучерова – 3 (2+1) очка – «Тампе» для победы над «Виннипегом» (4:6) не хватило.

Тем временем, «Коламбус» выиграл уже 16-й матч подряд, до повторения рекорда всех времен осталась одна победа. Все результаты дня в НХЛ.

8. Федерация бобслея подтвердила отстранение Третьякова, Никитиной, Орловой и Потылицыной.

9. В НБА вторая команда Запада оказалась явно сильнее второй команды Востока – «Сан-Антонио» взял верх над «Торонто» (110:82). Все результаты дня в НБА.

10. IAAF получила от WADA около 200 имен подозреваемых в допинге российских легкоатлетов. Правда, нашей федерации информация не предоставлена.

Цитата дня 1. «Не стану заниматься бойкотом в одиночку. Я не Кинг или Мандела». Мартен Фуркад – о допинге в биатлоне.

Цитата дня 2. «Проблема Роналду в том, что его расцвет совпал с временем Месси». Хорхе Сампаоли – о лучших игроках современности.