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    НХЛ. Овечкин забил 19-й гол в овертаймах и разделил с Ягром первое место в истории лиги

    Теги Торонто Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча против «Торонто» (6:5 ОТ).

    Таким образом, россиянин сравнялся с форвардом «Флориды» Яромиром Ягром по голам в овертаймах за карьеру. У обоих игроков стало по 19 голов, что является лучшим результатом в истории НХЛ.

    Кроме того, с результатом в 94 победных гола он догнал Стива Айзермана и разделил с ним 12-е место в истории лиги по их общему количеству. 

    Добавим, что это был 18-й гол Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Всего у него стало 29 (18+11) очков в 37 матчах сезона при полезности «0».

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