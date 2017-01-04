НХЛ. Овечкин забил 19-й гол в овертаймах и разделил с Ягром первое место в истории лиги
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча против «Торонто» (6:5 ОТ).
Таким образом, россиянин сравнялся с форвардом «Флориды» Яромиром Ягром по голам в овертаймах за карьеру. У обоих игроков стало по 19 голов, что является лучшим результатом в истории НХЛ.
Кроме того, с результатом в 94 победных гола он догнал Стива Айзермана и разделил с ним 12-е место в истории лиги по их общему количеству.
Добавим, что это был 18-й гол Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Всего у него стало 29 (18+11) очков в 37 матчах сезона при полезности «0».
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