Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в овертайме матча против (6:5 ОТ).

Таким образом, россиянин сравнялся с форвардом «Флориды» Яромиром Ягром по голам в овертаймах за карьеру. У обоих игроков стало по 19 голов, что является лучшим результатом в истории .

Кроме того, с результатом в 94 победных гола он догнал Стива Айзермана и разделил с ним 12-е место в истории лиги по их общему количеству.

Добавим, что это был 18-й гол Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Всего у него стало 29 (18+11) очков в 37 матчах сезона при полезности «0».