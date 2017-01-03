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    НХЛ. Бобровский признан первой звездой декабря, Малкин – второй

    Теги рейтинги Питтсбург Коламбус Миннесота Сергей Бобровский Евгений Малкин НХЛ Деван Дубник

    НХЛ определила лучших хоккеистов декабря.

    Первой звездой стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший 12 побед в 12 проведенных играх. В среднем он пропускал 1,75 шайбы за матч и отражал 93,9% бросков.

    Второй звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 21 (7+14) очко в 15 матчах. Россиянин набрал хотя бы одно очко в 11 играх из 15 в декабре. Кроме этого, Малкин 27 декабря в игре с «Нью-Джерси» набрал 800-е очко в НХЛ.

    Третьей звездой назван вратарь «Миннесоты» Деван Дубник, на счету которого 10 побед в 12 играх при пропускаемости 1,88 в среднем за матч, также в среднем он отражал 93,4% бросков.

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