Голкипер «Нефтехимика» Андрей Кареев не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:0 Б).

Кареев отразил 61 бросок из 61 по своим воротам в основное время игры, тем самым он обновил личный рекорд по отраженным броскам за один матч. Прошлой рекорд был 53 отбитых броска из 57 в игре с «Йокеритом» еще в составе новокузнецкого «Металлурга».

Это второй шатаут Кареева в этом сезоне

Напомним, Кареев пополнил состав нижнекамцев до дедлайна КХЛ. «Нефтехимик» объявил о переходе Кареева 24 декабря.

Подробную статистику выступлений 22-летнего вратаря смотрите здесь.