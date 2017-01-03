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    «Нефтехимик» – «Салават Юлаев». Голкипер хозяев Кареев отразил 61 бросок из 61

    Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Андрей Кареев

    Голкипер «Нефтехимика» Андрей Кареев не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:0 Б).

    Кареев отразил 61 бросок из 61 по своим воротам в основное время игры, тем самым он обновил личный рекорд по отраженным броскам за один матч. Прошлой рекорд был 53 отбитых броска из 57 в игре с «Йокеритом» еще в составе новокузнецкого «Металлурга». 

    Это второй шатаут Кареева в этом сезоне

    Напомним, Кареев пополнил состав нижнекамцев до дедлайна КХЛ. «Нефтехимик» объявил о переходе Кареева 24 декабря.

    Подробную статистику выступлений 22-летнего вратаря смотрите здесь.

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