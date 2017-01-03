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    Хорхе Сампаоли: «Проблема Роналду в том, что его расцвет совпал с временем Месси»

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    Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Роналду – великолепный футболист, особенно это касается действий на ближайшей к чужим воротам трети поля. Он играет решающую, определяющую роль. Единственная проблема Криштиану заключается в том, что его расцвет совпал по времени с присутствием Месси – лучшего футболиста в истории или почти лучшего.

    Работать с Лео – это мечта. Я всегда говорил, что хотел бы однажды возглавить сборную Аргентины. Пока этого не случилось. Тренировать Месси – это по-прежнему мои грезы, хотя ситуация не зависит от меня в полной мере», – сказал аргентинец.

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