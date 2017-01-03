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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» заработал на продаже Витцеля 21 млн евро

    Теги Зенит Премьер-лига Россия трансферы высшая лига Китай Аксель Витцель Тяньцзинь Цюаньцзянь

    «Зенит» заработал на продаже полузащитника Акселя Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 21 миллион евро.

    Сегодня питерцы официально объявили о трансфере 27-летнего хавбека в китайский клуб. К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время.

    Напомним, Витцель вел переговоры с «Ювентусом», но в последний момент передумал и принял предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее сообщалось, что за трансфер бельгийца китайский клуб заплатит 7 млн евро.

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