заработал на продаже полузащитника Акселя Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 21 миллион евро.

Сегодня питерцы официально объявили о трансфере 27-летнего хавбека в китайский клуб. К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время.

Напомним, Витцель вел переговоры с «Ювентусом», но в последний момент передумал и принял предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее сообщалось, что за трансфер бельгийца китайский клуб заплатит 7 млн евро.