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    СКА впервые в сезоне потерпел 3 поражения подряд

    Теги СКА КХЛ

    СКА на выезде уступил минскому «Динамо» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Таким образом, питерский клуб впервые в нынешнем сезоне потерпел три поражения подряд. Ранее СКА проиграл «Ак Барсу» (3:4 Б) и «Локомотиву» (1:2).

    После 45 игр команда Олега Знарка имеет 104 очка и лидирует на Западе. На три очка отстает ЦСКА, но у СКА есть один матч в запасе.

    В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Йокеритом».

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