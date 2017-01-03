СКА впервые в сезоне потерпел 3 поражения подряд

СКА на выезде уступил минскому «Динамо» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, питерский клуб впервые в нынешнем сезоне потерпел три поражения подряд. Ранее СКА проиграл «Ак Барсу» (3:4 Б) и «Локомотиву» (1:2).

После 45 игр команда Олега Знарка имеет 104 очка и лидирует на Западе. На три очка отстает ЦСКА, но у СКА есть один матч в запасе.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Йокеритом».