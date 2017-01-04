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    НХЛ. «Коламбус» выиграл 16-й матч подряд и приблизился к рекорду лиги всех времен

    Теги Коламбус Эдмонтон НХЛ

    «Коламбус» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

    Эта победа стала для команды Джона Тортореллы 16-й подряд. 

    Серия «мундиров» стала второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу»-1992/93, выигравшему 17 матчей подряд. 

    Следующий матч «Коламбус» проведет с «Вашингтоном» послезавтра. Сейчас команда занимает первое место в дивизионе Метрополитан, Восточной конференции и лиге с 58 очками в 36 матчах. 

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