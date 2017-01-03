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    Дракслер заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

    Теги Вольфсбург ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы фото Юлиан Дракслер Нассер Аль-Хелайфи

    Полузащитник Юлиан Дракслер заключил контракт с «ПСЖ».

    Соглашение между футболистом и французским клубом рассчитано до лета 2021 года.

    До последнего времени полузащитник выступал за «Вольфсбург». Немецкий клуб объявил о трансфере еще в декабре.

    «Я рад приветствовать Юлиана в семье «ПСЖ». Трансфер такого высокого уровня, переход игрока сборной Германии еще раз подтверждает, насколько клуб привлекателен для наиболее талантливых футболистов мира.

    У Дракслера есть все качества для того, чтобы сыграть важную роль в нашем проекте и стать любимцем болельщиков. Этим трансфером мы подтверждаем высокие амбиции клуба», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Фото: официальный сайт «ПСЖ»

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