Витцель уехал в Китай, Устюгов выиграл масс-старт и другие важные новости дня

1. Аксель Витцель перешел в китайский клуб, который тренирует Каннаваро. Зарплата бельгийца – 25 млн евро, «Зенит» получит 7 млн. Перед «Ювентусом» Витцель извинился.

2. В чемпионате Англии «Арсенал» и «Тоттенхэм» победили аутсайдеров.

3. Трансферные слухи: полузащитник «Бенфики» Самарис хочет перейти в «Зенит», а «Краснодар» сделал предложение Янбаеву.

4. Сергей Устюгов продолжает побеждать на «Тур де Ски» – теперь в масс-старте.

5. Харри Кейн забил 59 голов в первых 100 матчах в АПЛ – как и Тьерри Анри.

6. Александра Бурмистрова выставили на драфт отказов. «Виннипегу» он не нужен.

7. В классике столетия «Торонто» обыграл «Детройт». Другие результаты в НХЛ – здесь.

8. В НБА «Атланта» победила «Сан-Антонио», «Лейкерс» встречаются с «Торонто». Остальные результаты – здесь.

9. Усэйн Болт позвонил на MUTV, чтобы поздравить любимую команду с победой, но ему не поверили.

10. «Каролина» подарила работнику клуба 7 секунд в матче НХЛ. Крутая история.

Цитата дня: «Иногда люди говорят моему сыну, что есть футболист лучше меня». Криштиану-младший страдает.