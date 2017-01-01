Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Журналист Sky Фабрицио Романо: «Витцель подписал 3-летний контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Теги Зенит Фабио Каннаваро возможные трансферы высшая лига Китай Аксель Витцель Шанхай Теллэйс Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витцель переходит в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Витцель подписал контракт на 3 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь», тренером которого является Фабио Каннаваро. Сделка закрыта» — написал Романо в твиттере.

    Также бельгийским футболистом интересовался другой китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

    Ранее сообщалось, что клубы из Китая готовы платить Витцелю 18 млн евро в год. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является новичком китайской суперлиги.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться