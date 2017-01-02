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    Аксель Витцель: «Извиняюсь перед «Ювентусом», но от таких предложений не отказываются»

    Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Китай Аксель Витцель Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Полузащитник Аксель Витцель, перешедший из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», извинился перед «Ювентусом», с которым у него была предварительная договоренность о трансфере.

    «Приношу извинения «Ювентусу», но от таких предложений не отказываются», — сказал Витцель.

    Ранее стало известно, что за три года в китайском клубе бельгиец заработает 75 миллионов евро, а «Зенит» получит за трансфер 7 миллионов.

    Опрос

    Ехать в Китай на пике карьеры - это...

    3838 голосов
    • ок, от таких денег глупо отказываться
      43%
    • позор, нормальные спортсмены так не делают
      57%

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