Полузащитник Аксель Витцель, перешедший из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», извинился перед , с которым у него была предварительная договоренность о трансфере.

«Приношу извинения «Ювентусу», но от таких предложений не отказываются», — сказал Витцель.

Ранее стало известно, что за три года в китайском клубе бельгиец заработает 75 миллионов евро, а «Зенит» получит за трансфер 7 миллионов.