«Краснодар» сделал предложение Янбаеву
Защитник Ренат Янбаев может покинуть «Локомотив».
«Краснодар» заинтересован в футболисте. Скауты кубанского клуба следили за защитником минувшей осенью.
Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Локомотивом», истекает летом, поэтому «Краснодар» сделал игроку предложение. Однако тренер московской команды Юрий Семин рассчитывает на защитника. Ведутся переговоры о продлении контракта с «Локомотивом».
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