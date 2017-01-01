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    «Краснодар» сделал предложение Янбаеву

    Теги Локомотив Ренат Янбаев Юрий Семин Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар

    Защитник Ренат Янбаев может покинуть «Локомотив».

    «Краснодар» заинтересован в футболисте. Скауты кубанского клуба следили за защитником минувшей осенью.

    Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Локомотивом», истекает летом, поэтому «Краснодар» сделал игроку предложение. Однако тренер московской команды Юрий Семин рассчитывает на защитника. Ведутся переговоры о продлении контракта с «Локомотивом».

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