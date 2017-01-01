«Краснодар» сделал предложение Янбаеву

Защитник Ренат Янбаев может покинуть .

«Краснодар» заинтересован в футболисте. Скауты кубанского клуба следили за защитником минувшей осенью.

Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Локомотивом», истекает летом, поэтому сделал игроку предложение. Однако тренер московской команды рассчитывает на защитника. Ведутся переговоры о продлении контракта с «Локомотивом».