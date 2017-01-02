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    Оклад Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 25 млн евро, «Зенит» выручит от трансфера 7 млн

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Аксель Витцель Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Стали известны подробности перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля, который через полгода мог стать свободным агентом.

    Накануне 27-летний бельгиец подписал с китайским клубом 3-летний контракт.

    «Витцель будет получать зарплату в размере 25 миллионов, «Зенит» получит от перехода 7 миллионов плюс бонусы», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — новичок китайской суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.

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      43%
    • позор, нормальные спортсмены так не делают
      57%

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