Оклад Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 25 млн евро, «Зенит» выручит от трансфера 7 млн

Стали известны подробности перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» полузащитника Акселя Витцеля, который через полгода мог стать свободным агентом.

Накануне 27-летний бельгиец подписал с китайским клубом 3-летний контракт.

«Витцель будет получать зарплату в размере 25 миллионов, «Зенит» получит от перехода 7 миллионов плюс бонусы», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» — новичок китайской суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.