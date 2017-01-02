Оклад Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 25 млн евро, «Зенит» выручит от трансфера 7 млн
Стали известны подробности перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля, который через полгода мог стать свободным агентом.
Накануне 27-летний бельгиец подписал с китайским клубом 3-летний контракт.
«Витцель будет получать зарплату в размере 25 миллионов, «Зенит» получит от перехода 7 миллионов плюс бонусы», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» — новичок китайской суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.
Опрос
Ехать в Китай на пике карьеры - это...
3837 голосов
- ок, от таких денег глупо отказываться43%
- позор, нормальные спортсмены так не делают57%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.