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    НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Торонто», «Атланта» победила «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Детройт Индиана Лейкерс Майами Миннесота Орландо Портленд Сан-Антонио Торонто НБА

    В воскресенье, 1 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Сан-Антонио 114:112 OT (25:27, 19:19, 25:28, 31:26, 14:12)
    Дата проведения
    2 января, 02.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Миллсэп (32 + 13 подборов), Шредер (16 + 10 передач), Бэйзмор (8), Ховард (6 + 7 подборов), Сефолоша (3) – старт; Хардуэй (29), Корвер (14 + 8 подборов), Дилэйни (4), Мускала (2), Хамфрис (0).
    Сан-Антонио
    Олдридж (27 + 13 подборов), Паркер (22 + 6 передач), Пау Газоль (18 + 9 подборов), Ленард (13), Грин (9) – старт; Джинобили (10), Ли (8), Миллс (5), Симмонс (0), Андерсон (0), Дедмон (0).

     

    Майами – Детройт 98:107 (37:33, 29:25, 15:27, 17:22)
    Дата проведения
    2 января, 02.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Эллингтон (18), Ричардсон (14 + 8 передач), Макгрудер (8), Бэббит (7), Рид (4) – старт; Дж. Джонсон (20 + 7 подборов), Джонсон (11), Уильямс (10), Хаслем (6).
    Детройт
    Джексон (27), Драммонд (25 + 18 подборов), Колдуэлл-Поуп (23), М-с Моррис (11), Луэр (2) – старт; Харрис (17 + 7 подборов), Бэйнс (2), Смит (0), Джонсон (0).

     

    Индиана – Орландо 117:104 (27:17, 35:34, 27:22, 28:31)
    Дата проведения
    2 января, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Тернер (23 + 12 подборов), Джордж (19), Тиг (12 + 9 передач), Янг (10), Робинсон (9 + 8 подборов) – старт; Брукс (14), Джефферсон (12), Майлз (8), Серафин (6), Эллис (4), Янг (0), Ньянг (0), Аллен (0).
    Орландо
    Ибака (17), Гордон (13), Микс (11), Бийомбо (9), Огастин (5) – старт; Вучевич (18 + 11 подборов), Грин (17), Хезонья (5), Уилкокс (4), Уотсон (3), Пэйтон (2 + 7 передач), Онуаку (0).

     

    Миннесота – Портленд 89:95 (23:24, 26:13, 15:32, 25:26)
    Дата проведения
    2 января, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Уиггинс (24 + 5 потерь), ЛаВин (13), Дженг (12 + 9 подборов), Таунс (11 + 13 подборов + 6 передач), Рубио (1 + 6 передач).
    Портленд
    Макколлум (43), Пламли (18 + 8 подборов), Крэбб (10 + 8 подборов), Харклесс (8), Амину (2).

     

    Лейкерс – Торонто
    Дата проведения
    2 января, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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