НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Торонто», «Атланта» победила «Сан-Антонио» и другие матчи
В воскресенье, 1 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 02.00, «Philips Arena»
- Атланта
- Миллсэп (32 + 13 подборов), Шредер (16 + 10 передач), Бэйзмор (8), Ховард (6 + 7 подборов), Сефолоша (3) – старт; Хардуэй (29), Корвер (14 + 8 подборов), Дилэйни (4), Мускала (2), Хамфрис (0).
- Дата проведения
- 2 января, 02.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Эллингтон (18), Ричардсон (14 + 8 передач), Макгрудер (8), Бэббит (7), Рид (4) – старт; Дж. Джонсон (20 + 7 подборов), Джонсон (11), Уильямс (10), Хаслем (6).
- Детройт
- Джексон (27), Драммонд (25 + 18 подборов), Колдуэлл-Поуп (23), М-с Моррис (11), Луэр (2) – старт; Харрис (17 + 7 подборов), Бэйнс (2), Смит (0), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 2 января, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (23 + 12 подборов), Джордж (19), Тиг (12 + 9 передач), Янг (10), Робинсон (9 + 8 подборов) – старт; Брукс (14), Джефферсон (12), Майлз (8), Серафин (6), Эллис (4), Янг (0), Ньянг (0), Аллен (0).
- Дата проведения
- 2 января, 03.00, «Target Center»
- Миннесота
- Уиггинс (24 + 5 потерь), ЛаВин (13), Дженг (12 + 9 подборов), Таунс (11 + 13 подборов + 6 передач), Рубио (1 + 6 передач).
- Дата проведения
- 2 января, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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