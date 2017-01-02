В воскресенье, 1 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Торонто», «Атланта» примет «Сан-Антонио».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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