Форвард мадридского Криштиану Роналду заявил, что хотел бы видеть своего сына футболистом.

«Иногда люди говорят моему сыну, что есть футболист, который лучше его отца, но он знает, как справиться с этим. Он умен, как и я. Я всегда говорю, чтобы он был вежливым и был собой. Я знаю, что ему предстоит пройти через трудные периоды жизни, потому что есть много завистников, но он будет счастливым ребенком.

Конечно, я бы хотел, чтобы мой сын стал футболистом. Я знаю, что это тяжело, но он может выбрать любое направление для развития, и я не буду на него давить. Может быть я немного склоняю его в сторону футбола, но тогда я хочу, чтобы он стал нападающим, а не вратарем.

Я ни за кем не следую и никого не копирую. Мне это не нравится. У всех должен быть свой собственный стиль. Есть много людей, которые являются для меня примером, и не только в спорте, поэтому сложно выделить кого-то одного.

Моя цель — продолжать играть на высоком уровне, потому что до окончания карьеры осталось недолго. У меня есть контракты с «Реалом» и Nike, что мотивирует меня упорно работать. Нужно выкладываться на сто процентов.

Неважно, сколько часов ты тренируешься — важно как ты провел тренировку. В течение последних 7–8 лет мне удавалось поддерживать определенный уровень игры, и я буду стараться и дальше», — сказал Роналду.