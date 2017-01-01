Криштиану Роналду: «Иногда люди говорят моему сыну, что есть футболист лучше меня»
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы видеть своего сына футболистом.
«Иногда люди говорят моему сыну, что есть футболист, который лучше его отца, но он знает, как справиться с этим. Он умен, как и я. Я всегда говорю, чтобы он был вежливым и был собой. Я знаю, что ему предстоит пройти через трудные периоды жизни, потому что есть много завистников, но он будет счастливым ребенком.
Конечно, я бы хотел, чтобы мой сын стал футболистом. Я знаю, что это тяжело, но он может выбрать любое направление для развития, и я не буду на него давить. Может быть я немного склоняю его в сторону футбола, но тогда я хочу, чтобы он стал нападающим, а не вратарем.
Я ни за кем не следую и никого не копирую. Мне это не нравится. У всех должен быть свой собственный стиль. Есть много людей, которые являются для меня примером, и не только в спорте, поэтому сложно выделить кого-то одного.
Моя цель — продолжать играть на высоком уровне, потому что до окончания карьеры осталось недолго. У меня есть контракты с «Реалом» и Nike, что мотивирует меня упорно работать. Нужно выкладываться на сто процентов.
Неважно, сколько часов ты тренируешься — важно как ты провел тренировку. В течение последних 7–8 лет мне удавалось поддерживать определенный уровень игры, и я буду стараться и дальше», — сказал Роналду.
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