«Виннипег» выставил на драфт отказов нападающего Александра Бурмистрова.

Россиянин отправится в фарм-клуб «Джетс» в АХЛ, если в ближайшие 24 часа его не заберет в свою команду ни один из клубов НХЛ.

Контракт Бурмистрова с зарплатой 1,6 млн долларов рассчитан до конца нынешнего сезона, после этого он может стать ограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Бурмистров сделал 2 голевые передачи в 24 играх при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 11 минут.