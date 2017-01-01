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    НХЛ. «Виннипег» поместил Бурмистрова на драфт отказов

    Теги НХЛ Александр Бурмистров Виннипег

    «Виннипег» выставил на драфт отказов нападающего Александра Бурмистрова.

    Россиянин отправится в фарм-клуб «Джетс» в АХЛ, если в ближайшие 24 часа его не заберет в свою команду ни один из клубов НХЛ.

    Контракт Бурмистрова с зарплатой 1,6 млн долларов рассчитан до конца нынешнего сезона, после этого он может стать ограниченно свободным агентом.

    В нынешнем сезоне Бурмистров сделал 2 голевые передачи в 24 играх при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 11 минут.

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