Цаллагов в «Зените», Карякин выиграл ЧМ по блицу, Нуньес нокаутировала Раузи, опять допинг и другие новости

Главные новости минувшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Ибрагим Цаллагов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на 3,5 года.

2. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу. Магнус Карлсен стал вторым. В женских соревнованиях победу одержала украинка Анна Музычук.

3. Из возвращения Ронды Раузи в UFC ничего путного не вышло – технический нокаут от Аманды Нуньес в первом же раунде. Конец карьеры?

4. Допинг-пробы фигуристки Аделины Сотниковой в Сочи-2014 могли быть вскрыты. Россиянка рискует лишиться золота.

5. Еще одна допинговая история в скелетоне: четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов. Предполагается, что это Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына.

6. Сергей Семак возглавил «Уфу». Контракт с ним рассчитан на полтора года.

7. В НХЛ «Сент-Луис» уступил «Нэшвиллу» (0:4), а «Чикаго» – «Каролине» (2:3). Не день россиян – Владимир Тарасенко и Артемий Панарин никак не отличились. Все результаты дня в НХЛ.

8. «Спартак» и «Милан» подписали договор о трансфере Луиса Адриано. Форварду осталось пройти медосмотр.

9. 52 очка Томаса помогли «Бостону» одолеть «Майами» (117:114), «Хьюстон» набрал 140 очков в матче с «Клипперс» (очередной трипл-дабл Хардена). Все результаты дня в НБА.

10. Одил Ахмедов уехал в «Шанхай Теллэйс». Хавбек «Краснодара» обошелся китайскому клубу в 7 млн евро.

11. Международная федерация хоккея не разрешила провести минуту молчания перед матчем России и Канады на МЧМ в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Потому что авиакатастрофа не имеет отношения к хоккею. Л – логика.

12. Дарья Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап Кубка мира в Оберхофе.

13. Чезаре Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии». Три месяца поработал, команда выиграла при нем один матч – 16 октября.

Цитата дня. «Молло – секонд-хенд, который не нужен российскому футболу». Бескомпромиссный Геннадий Орлов.