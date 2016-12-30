Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Сочи-2014 из-за манипуляций с допинг-пробами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что фамилия Сотниковой упоминается во второй части доклада Ричард Макларена в списке спортсменов, чьи допинг-пробы могли быть вскрыты.

«Еще слишком рано давать какие-либо комментарии по столь деликатному вопросу. Но, думаю, что для тех, кто хочет видеть спорт чистым, любое подобное подозрение является разочарованием», – отметила бронзовый призер Игр в Сочи итальянка Каролина Костнер.