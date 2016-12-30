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    Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия трансферы Ибрагим Цаллагов

    Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на 3,5 года.

    Цаллагов выступал за «Крылья Советов» с 2009 год. В общей сложности защитник провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами.

    С 2011 по 2013 год Цаллагов вызывался в молодежную сборную России.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает за 25-летнего игрока 300 тысяч евро.

    фото: твиттер «Зенита»

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