Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на 3,5 года.
Цаллагов выступал за «Крылья Советов» с 2009 год. В общей сложности защитник провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами.
С 2011 по 2013 год Цаллагов вызывался в молодежную сборную России.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает за 25-летнего игрока 300 тысяч евро.
фото: твиттер «Зенита»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.