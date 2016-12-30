Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на 3,5 года.

Цаллагов выступал за «Крылья Советов» с 2009 год. В общей сложности защитник провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами.

С 2011 по 2013 год Цаллагов вызывался в молодежную сборную России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает за 25-летнего игрока 300 тысяч евро.

фото: твиттер «Зенита»