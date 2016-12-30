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    Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап Кубка мира в Оберхофе

    Теги Дарья Домрачева Надежда Скардино Кубок мира сборная Беларуси жен сборная Беларуси Дмитрий Дюжев Сергей Бочарников Владимир Чепелин Дарья Юркевич Надежда Писарева Ирина Кривко Динара Алимбекова Александр Дорожко Роман Елетнов Анна Сола Максим Воробей

    Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

    Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.

    Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.

    Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.

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