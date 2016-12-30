Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап Кубка мира в Оберхофе

Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.