Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.