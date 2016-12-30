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    Геннадий Орлов: «Молло – секонд-хенд, который не нужен российскому футболу»

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия Геннадий Орлов Йоан Молло Ибрагим Цаллагов

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался против возможного перехода в «Зенит» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.

    - Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло – француз. Зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал.

    Это как раз тот секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Я убежден, что мы должны брать из-за границы только игроков сборных.

    Он играет в сборной Франции? Нет. Чего мы его берем?

    - Потому что видим потенциал.

    - А почему мы не видим потенциал в своих футболистах, которых можно растить? Вот в этом и есть весь ужас.

    Это и есть секонд-хенд российского футбола. Наши клубы перегружены иностранцами, – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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