«Спартак» и «Милан» подписали контракт, Луису Адриано осталось пройти медосмотр
Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак».
Клубы подписали соглашение о трансфере 29-летнего бразильского футболиста.
Для оформления сделки Луису Адриано осталось пройти медицинский осмотр в «Спартаке».
«Милан» отпустит Луиса Адриано за символические отступные. Итальянцы даже готовы выплатить бразильцу бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака» по зарплате.
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