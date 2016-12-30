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    «Спартак» и «Милан» подписали контракт, Луису Адриано осталось пройти медосмотр

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио

    Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак».

    Клубы подписали соглашение о трансфере 29-летнего бразильского футболиста.

    Для оформления сделки Луису Адриано осталось пройти медицинский осмотр в «Спартаке».

    «Милан» отпустит Луиса Адриано за символические отступные. Итальянцы даже готовы выплатить бразильцу бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака» по зарплате.

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