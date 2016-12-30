«Спартак» и «Милан» подписали контракт, Луису Адриано осталось пройти медосмотр

Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в .

Клубы подписали соглашение о трансфере 29-летнего бразильского футболиста.

Для оформления сделки Луису Адриано осталось пройти медицинский осмотр в .

«Милан» отпустит за символические отступные. Итальянцы даже готовы выплатить бразильцу бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака» по зарплате.