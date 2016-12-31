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    НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон

    В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)
    Дата проведения
    31 декабря, 00.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Тиг (7 + 17 передач) – старт; Брукс (8), Майлз (8), Джефферсон (6 + 7 подборов), Серафин (4), Эллис (2).
    Чикаго
    Батлер (25), Уэйд (20), Гибсон (10), Лопес (2), Рондо (0) – старт; Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), Миротич (8), Грант (2).

     

    Вашингтон – Бруклин
    Дата проведения
    31 декабря, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью
    Вашингтон
    Уолл (0), Макклеллан (0), Портер (0), М-ф Моррис (0), Гортат (0).
    Бруклин
    Уайтхэд (0), Килпатрик (0), Богданович (0), Букер (0), Лопес (0).

     

    Бостон – Майами
    Дата проведения
    31 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

     

    Новый Орлеан – Нью-Йорк
    Дата проведения
    31 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    31 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Миннесота – Милуоки
    Дата проведения
    31 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Атланта – Детройт
    Дата проведения
    31 декабря, 04.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Сан-Антонио – Портленд
    Дата проведения
    31 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Денвер – Филадельфия
    Дата проведения
    31 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Голден Стэйт – Даллас
    Дата проведения
    31 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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