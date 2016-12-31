В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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