НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 00.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Тиг (7 + 17 передач) – старт; Брукс (8), Майлз (8), Джефферсон (6 + 7 подборов), Серафин (4), Эллис (2).
- Чикаго
- Батлер (25), Уэйд (20), Гибсон (10), Лопес (2), Рондо (0) – старт; Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), Миротич (8), Грант (2).
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (0), Макклеллан (0), Портер (0), М-ф Моррис (0), Гортат (0).
- Бруклин
- Уайтхэд (0), Килпатрик (0), Богданович (0), Букер (0), Лопес (0).
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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