Семак возглавил «Уфу»

«Уфа» объявила о назначении Сергея Семака на пост главного тренера.

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.

С 2013 года Семак входил в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника главного тренера.

В 2014 году специалист вошел в тренерский штаб сборной России. После того, как сборную возглавил Станислав Черчесов, Семак покинул тренерский штаб национальной команды.

фото: официальный сайт «Уфы»