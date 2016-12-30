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    Семак возглавил «Уфу»

    Теги Зенит Сергей Семак Премьер-лига Россия трансферы Уфа

    «Уфа» объявила о назначении Сергея Семака на пост главного тренера.

    Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.

    С 2013 года Семак входил в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника главного тренера.

    В 2014 году специалист вошел в тренерский штаб сборной России. После того, как сборную возглавил Станислав Черчесов, Семак покинул тренерский штаб национальной команды.

    фото: официальный сайт «Уфы»

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