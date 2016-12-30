объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авикатастрофе в Сочи перед матчем молодежных сборной России и Канады (3:5).

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания.

ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», - цитирует Russia Today сообщение федерации.

Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны, летевший в Сирию, потерпел крушение 25 декабря у черноморского побережья России. На борту самолета находились артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, журналисты «Первого канала», телеканалов «Звезда» и «НТВ».