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    НХЛ. «Чикаго» в гостях у «Каролины», «Сент-Луис» против «Нэшвилла» и другие матчи

    Теги результаты Филадельфия Каролина Нэшвилл Сент-Луис Чикаго Ванкувер Анахайм Сан-Хосе НХЛ

    Сегодня в рамках очередного игрового дня НХЛ состоятся 4 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Каролина – Чикаго
    Дата проведения
    31 декабря, 03.30, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    Сент-Луис – Нэшвилл
    Дата проведения
    31 декабря, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Анахайм
    Дата проведения
    31 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Филадельфия
    Дата проведения
    31 декабря, 06.00, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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