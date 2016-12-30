НХЛ. «Чикаго» в гостях у «Каролины», «Сент-Луис» против «Нэшвилла» и другие матчи
Сегодня в рамках очередного игрового дня НХЛ состоятся 4 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «RBC Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 06.00, «SAP Center at San Jose»
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