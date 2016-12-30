Россия уступила США на МЧМ, Тевес – самый высокооплачиваемый футболист, второе поражение СКА подряд и другие новости

Главные новости минувшего дня – в утреннем дайджесте.

1. В третьем матче группового этапа МЧМ сборная России проиграла США (2:3).

2. СКА впервые в сезоне проиграл в двух матчах подряд. Объяснение от Олега Знарка такое. Все результаты игрового дня КХЛ тут.

3. Карякин и Карлсен лидируют на ЧМ по блицу после первого дня. У них по 10 очков, а очный матч выиграл наш гроссмейстер.

4. Карлос Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире. Он теперь зарабатывает 88 000 фунтов в день.

5. Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира HBO, Ковалев и Уорд разделили 3-е место.

6. Вслед за сменой владельца «Анжи» расстался с главным тренером: Павел Врба покинул команду.

7. Бобровский одержал 12-ю победу подряд, Анисимов и Григоренко забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ – здесь.

8. Серена Уильямс обручена с основателем Reddit.

9. «Милан» готов выплатить Луису Адриано бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака». Ценят парня в Италии.

10. В НБА «Кливленд» победил «Бостон», «Лейкерс» встречаются с «Далласом». Остальные результаты – здесь.

11. Долги клубов КХЛ превышают 500 млн рублей, главные должники – «Сибирь», «Динамо» и «Сочи».

12. Болт и Байлс названы лучшими спортсменами года по версии журналистов, Роналду – 3-й, Месси – 6-й.

13. Китайский клуб предлагает «Реалу» 300 млн евро за Роналду, а самому игроку – больше 100 млн евро в год. Об этом рассказал агент португальца.

Цитата дня. «Луческу говорит, что Россия и Украина – одна страна? Он полный невежда». Украинский тренер против Мирчи Луческу.