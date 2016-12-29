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    Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира HBO, Ковалев и Уорд разделили 3-е место

    Теги Сергей Ковалев HBO Геннадий Головкин Андрэ Уорд Василий Ломаченко Роман Гонсалес

    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.

    Топ-5 P4P боксеров мира от HBO

    1. Василий Ломаченко (Украина)
    2. Геннадий Головкин (Казахстан)
    3. Андрэ Уорд (США)
    3. Сергей Ковалев (Россия)
    5. Роман Гонсалес (Никарагуа)

    * – Ковалев и Уорд разделили третье место

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