Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира HBO, Ковалев и Уорд разделили 3-е место
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.
Топ-5 P4P боксеров мира от HBO
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Андрэ Уорд (США)
3. Сергей Ковалев (Россия)
5. Роман Гонсалес (Никарагуа)
* – Ковалев и Уорд разделили третье место
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