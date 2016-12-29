Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира HBO, Ковалев и Уорд разделили 3-е место

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.

Топ-5 P4P боксеров мира от HBO

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Андрэ Уорд (США)

3. Сергей Ковалев (Россия)

5. Роман Гонсалес (Никарагуа)

* – Ковалев и Уорд разделили третье место