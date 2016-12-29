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    Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире

    Теги Карлос Тевес высшая лига Аргентина Бока Хуниорс трансферы фото высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа

    «Шанхай Шеньхуа» объявил о трансфере форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

    Подробности сделки не сообщаются.

    Ранее стало известно, что «Шанхай» предлагал 32-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 40 миллионов евро. Таким образом, Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    В прошлом чемпионате Китая «Шанхай Шеньхуа», за который выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял 4-е место, недавно команду возглавил Густаво Пойет.

    фото: официальный сайт «Шанхай Шеньхуа»

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