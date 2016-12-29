Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире

«Шанхай Шеньхуа» объявил о трансфере форварда «Бока Хуниорс» .

Подробности сделки не сообщаются.

Ранее стало известно, что «Шанхай» предлагал 32-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 40 миллионов евро. Таким образом, Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В прошлом чемпионате Китая , за который выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял 4-е место, недавно команду возглавил Густаво Пойет.

фото: официальный сайт «Шанхай Шеньхуа»