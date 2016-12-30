НБА. Регулярный чемпионат. «Мемфис» разгромил «Оклахома-Сити», «Кливленд» примет «Бостон» и другие результаты
В четверг, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова дома уступили «Далласу». «Кливленд» одержал победу над «Бостоном», «Мемфис» разгромил «Тандер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (22 + 7 подборов), Батюм (16 + 13 подборов + 8 передач), Марв. Уильямс (13), Зеллер (9 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Лэмб (10 + 8 подборов), Сешнс (9), Камински (4), Хибберт (4).
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Марк Газоль (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Грин (17), Харрисон (10), Аллен (8 + 9 подборов + 5 потерь), Парсонс (2) – старт; Дэниелс (22), Рэндолф (21 + 8 подборов), Эннис (5), Картер (4), Болдуин (0), Мартин (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Ирвинг (32 + 12 передач), Лав (30 + 15 подборов), Джеймс (23 + 8 подборов + 11 передач + 8 потерь), Томпсон (11 + 9 подборов), Лиггинс (8) – старт; Джефферсон (11), Шамперт (6), Фрай (3), Данливи (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Джордж Хилл (21 + 8 подборов + 6 передач), Худ (20), Хэйворд (20), Гобер (9 + 13 подборов), Фэйворс (4 + 12 подборов) – старт; Лайлс (11), Джонсон (6), Мак (4), Инглс (3), Диао (2).
- Филадельфия
- Ильясова (16 + 12 подборов), Окафор (13), Стаускас (9), Родригес (3), Ковингтон (1) – старт; Шарич (14), Ноэл (14), Томпсон (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
- Бледсоу (22 + 10 передач + 8 потерь), Букер (19), Такер (14), Крисс (8), Чендлер (7 + 13 подборов) – старт; Юлис (10), Найт (7), Лень (5), Уоррен (4), Бендер (3), Барбоза (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Рэндл (18), Янг (17), Расселл (15 + 6 передач), Денг (3), Мозгов (0) – старт; Кларксон (15), Уильямс (10), Робинсон (8 + 10 подборов), Ингрэм (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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