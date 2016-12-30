В четверг, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова дома уступили «Далласу». «Кливленд» одержал победу над «Бостоном», «Мемфис» разгромил «Тандер».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА