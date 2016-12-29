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    «Милан» готов выплатить Луису Адриано бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака»

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Адриано Галлиани

    «Спартак» и «Милан» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Луиса Адриано.

    29-летний бразильский форвард хочет зарабатывать в московском клубе 3 миллиона евро чистыми. «Спартак» не согласен на эти условия.

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани готов выплатить Адриано выходное пособие, компенсирующее игроку до 2020 года сумму, которую не готовы предложить в Москве.

    Главному тренеру «Милана» Винченцо Монтелле сообщили, что игрок после рождественской паузы не вернется в расположение команды.

    Стороны уже начали обмен документами, и трансфер может быть оформлен 2 января.

    «Милан» отпустит Луиса Адриано в «Спартак» за символические отступные.

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