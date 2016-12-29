«Милан» готов выплатить Луису Адриано бонус, чтобы игрок согласился на условия «Спартака»

и «Милан» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего .

29-летний бразильский форвард хочет зарабатывать в московском клубе 3 миллиона евро чистыми. не согласен на эти условия.

Вице-президент Адриано Галлиани готов выплатить Адриано выходное пособие, компенсирующее игроку до 2020 года сумму, которую не готовы предложить в Москве.

Главному тренеру Винченцо Монтелле сообщили, что игрок после рождественской паузы не вернется в расположение команды.

Стороны уже начали обмен документами, и трансфер может быть оформлен 2 января.

«Милан» отпустит в «Спартак» за символические отступные.