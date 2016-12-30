Жорже Мендеш: «Китайский клуб предлагает «Реалу» 300 млн евро за Роналду, самому Криштиану – больше 100 млн евро в год»
Агент форварда «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что мадридский клуб получил огромное предложение по своему клиенту из Китая.
«Китайский клуб предложил «Реалу» 300 миллионов евро за Криштиану. Они предлагают Роналду зарплату больше 100 миллионов евро в год.
Но деньги – это еще не все, «Реал» – это его жизнь», – заявил Мендеш в эфире Sky Sport Italia.
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