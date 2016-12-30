Агент форварда Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что мадридский клуб получил огромное предложение по своему клиенту из Китая.

«Китайский клуб предложил 300 миллионов евро за Криштиану. Они предлагают Роналду зарплату больше 100 миллионов евро в год.

Но деньги – это еще не все, «Реал» – это его жизнь», – заявил Мендеш в эфире Sky Sport Italia.