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    Олег Федорчук: «Луческу говорит, что Россия и Украина – одна страна? Он полный невежда»

    Теги Зенит Премьер-лига Украина Шахтер Премьер-лига Россия Мирча Луческу Олег Федорчук

    Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал высказывание бывшего тренера «Шахтера» Мирчи Луческу о том, что Украина и Россия – это одна страна.

    «Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.

    Удивляться здесь нечему, Луческу – продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была намного выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Как видим, он хороший тренер, но в истории совершенно не ориентируется, здесь он – полный невежда.

    Почему многие страны делают преграды для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких как Луческу, они повлияют на общественное мнение. А это уже – глобальная политика. Что он пытается сейчас делать, тем более, что дела в «Зените» у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки», – сказал Федорчук.

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