Врба ушел с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул клуб спустя полгода работы.

Об уходе 53-летнего специалиста из махачкалинской команды сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

Сообщается, что из-за финансовых проблем «Анжи» сменил курс развития и расстается с персоналом, в частности, с тренерами и футболистами.

Ранее сообщалось, что сменить чеха в «Анжи» могут Леонид Кучук или Сергей Ташуев.

8 жизней «Анжи»