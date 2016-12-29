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    Врба ушел с поста главного тренера «Анжи»

    Теги Премьер-лига Россия Анжи отставки Павел Врба

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул клуб спустя полгода работы.

    Об уходе 53-летнего специалиста из махачкалинской команды сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

    Сообщается, что из-за финансовых проблем «Анжи» сменил курс развития и расстается с персоналом, в частности, с тренерами и футболистами.

    Ранее сообщалось, что сменить чеха в «Анжи» могут Леонид Кучук или Сергей Ташуев.

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