Серена Уильямс обручена с основателем Reddit

22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс обручена с основателем социального новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном.

33-летний Оганян – американский предприниматель, активист и инвестор, автор книг и радиопередач. Родился в Нью-Йорке, живет в Сан-Франциско, выпускник Университета Вирджинии. В 2011-12 годах входил в традиционный список самых перспективных мировых деятелей младше 30 от журнала Forbes; в 2015-м вошел в аналогичный список предпринимателей младше 40 по версии бизнес-издательства Crain. Состояние Оганяна оценивается примерно в 6 000 000 долларов. Информация о его отношениях с Уильямс впервые появилась осенью-2015.