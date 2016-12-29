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    Скандальное интервью о допинг-системе в России, Иванович завершила карьеру и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Руководитель РУСАДА Анцелиович признала существование допинг-системы в России, пишет New York Times. Сама Анцелиович говорит что ее слова вырвали из контекста.

    2. Ана Иванович объявила о завершении карьеры.

    3. «Милан» готов отпустить Луиса Адриано в «Спартак» почти бесплатно, лишь бы избавиться от огромной зарплаты игрока.

    4. Подчуфарова и Волков стали 3-ми в гонке преследования на «Рождественской гонке».

    5. Джанни Инфантино пообещал применить санкции к России, если случаи применения допинга в футболе будут доказаны.

    6. Еженедельник «Футбол» не учел часть голосов Eurosport за Файзулина как лучшего игрока года.

    7. Губернатор Петербурга заявил, что первые 8-10 лет такие объекты, как «Зенит-Арена», убыточны.

    8. ЦСКА обыграл «Динамо» в центральном матче дня в КХЛ.

    9. У «Анжи» новый владелец – Осман Кадиев, бывший владелец махачкалинского «Динамо».

    10. Федор Смолов рассказал, что отказался от «космического» предложения из Китая.

    11. Кучеров сделал 100-ю голевую передачу в НХЛ, Радулов забросил 7-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

    12. Панарин согласовал новый 2-летний контракт с «Чикаго» на 12 млн долларов.

    Цитата. «Если Самедову нужна будет моя помощь – разберемся». Интересно, о чем это Виталий Мутко?

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