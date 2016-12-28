КХЛ. «Барыс» примет «Авангард», ЦСКА против московского «Динамо» и другие матчи
В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 4 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
- Дата проведения
- 28 декабря, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 28 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 28 декабря, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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