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    КХЛ. «Барыс» примет «Авангард», ЦСКА против московского «Динамо» и другие матчи

    Теги Авангард Сибирь ЦСКА Металлург Нк Спартак результаты КХЛ Барыс Динамо Сочи

    В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 4 матча.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Нк – Сибирь
    Дата проведения
    28 декабря, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – Авангард
    Дата проведения
    28 декабря, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Динамо Москва
    Дата проведения
    28 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Спартак
    Дата проведения
    28 декабря, 19.30, «Большой»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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