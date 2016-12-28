Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оценил период окупаемости стадиона , отметив, что данные сроки являются нормой для общемировой практики.

Об этом сообщил депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский, выложив копию письма Полтавченко на своей странице в Фейсбуке.

«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», — говорится в ответе от губернатора.

Ранее Вишневский сделал запрос о планах подписания меморандума, которым предлагается заключить с ФК концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации нового стадиона на срок в 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Проект меморандума одобрило правительство города своим постановлением от 5 декабря 2016 года.