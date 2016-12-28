Георгий Полтавченко: «Первые 8-10 лет такие объекты, как «Зенит-Арена», являются убыточными»
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оценил период окупаемости стадиона «Крестовский», отметив, что данные сроки являются нормой для общемировой практики.
Об этом сообщил депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский, выложив копию письма Полтавченко на своей странице в Фейсбуке.
«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», — говорится в ответе от губернатора.
Ранее Вишневский сделал запрос о планах подписания меморандума, которым предлагается заключить с ФК «Зенит» концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации нового стадиона на срок в 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Проект меморандума одобрило правительство города своим постановлением от 5 декабря 2016 года.
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