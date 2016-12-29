Форвард Артемий Панарин договорился о продлении соглашения с клубом.

По информации TSN, 25-летний россиянин подпишет с «Блэкхокс» новый 2-летний контракт на 12 миллионов долларов, при этом в следующем сезоне его подписной бонус (входит в сумму оклада) составит 4,2 миллиона, а в сезоне-2018/19 – 2 миллиона.

Срок действующего контракта Панарина с «Чикаго» истекает летом 2017 года, когда он может стать ограниченно свободным агентом.

По нынешнему соглашению нападающий зарабатывает 925 тысяч долларов и может увеличить сумму на 2,575 миллиона за счет бонусов.

В прошлом сезоне Панарин получил «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги. В 80 матчах регулярного чемпионата он набрал 77 (30+47) очков. В плей-офф провел 7 матчей, заработав 7 (2+5) результативных баллов.

В 37 матчах текущего чемпионата на его счету 37 (15+22) очков.

Панарин хочет подписать 6-летний контракт с «Чикаго» и получать больше 6 млн долларов в год